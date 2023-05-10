تحريات لكشف ملابسات مقتل شاب فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل شاب على يد أحد أقاربه بكرداسة، بسبب خلافات بينهما، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن أحد أقارب المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في كمين أعد له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.