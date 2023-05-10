تأجيل محاكمة قاتل صديقه بسبب خلاف على 8 آلاف جنيه فى كرداسة لـ13 مايو

كتب أحمد إسماعيل

أجلت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم ب قتل صديقه من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب خلاف مالي على 8 آلاف جنيه، في منطقة كرداسة بالجيزة لجلسة 13 مايو للطلبات.

وتعود تفاصيل القضية عندما أنهى عامل من "الصم والبكم" حياة صديقه مستخدما حجرا بأن انهال به على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب امتناع المجنى عليه من "الصم والبكم" عن سداد مبلغ 8 آلاف جنيه استلفها من المتهم ورفض سداده.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "أ.م" 20 سنة، عامل، قتل المجنى عليه "ع.ج" مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف مالى سابق بينهما، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجنى عليه في سداد الدين المستحق عليه والبالغ 8 آلاف جنيه لدى المتهم.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى مكان خالي من المارة، وما إن ظفر به حتى التقط "حجرا" وضربه على رأسه، فأحدث إصابته التي أودت إلى وفاته قاصدا من ذلك قتله.