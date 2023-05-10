بدء توريد عربات قطار تالجو السادس إلى مصر.. صور

كتب سيد الخلفاوى

استقبلت مصر عربات القطار السادس لقطارات تالجو الإسبانية، حيث تم استلام 5 قطارات تالجو وتم تشغيل 4 قطارات حتى الآن على خطى القاهرة أسوان والقاهرة الإسكندرية، ضمن 7 قطارات مقرر تشغيلها على خطوط السكة الحديد.

وأوضحت السكة الحديد أنه يتم الآن تشغيل عدد 2 قطار إلى الإسكندرية يومياً وعدد 2قطار إلى أسوان يومياً على أن يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7مساءاً ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى، على أن يقف بالمحطات (الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الاقصر / ادفو / كوم امبو ) ويقوم قطار 2031 من أسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعة 6,50 صباح اليوم، على أن يقف بنفس محطات الذهاب.

وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.