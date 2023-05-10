بدء أعمال رصف طريق «بيلا - كفر العجمي» واستكمال تطوير عدد من الطرق

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مراكز المدن تشهد أعمال تطوير وتوسعة عدد من الشوارع، ورصف الطرق، منها رصف طريق «بيلا - كفر العجمي» بطول 1300م، تنفيذاً الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمركز بيلا «2022- 2023» ، مشيراً إلى أن الطريق يعد أحد الطرق الحيوية والهامة تنمية لربطه بين المدينة و محافظتي الدقهلية والغربية.

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن أعمال رصف الطرق بمركز ومدينة بيلا، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع للنهوض بمستوى الأعمال وتسريع وتيرة العمل للتخفيف عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وأكد رئيس المدينة، تقوم مديرية الطرق والنقل بكفر الشيخ برئاسة المهندس حسن عرجاوي، مدير الطرق والنقل بالمحافظة، بجهود ملموسة علي أرض الواقع في استكمال أعمالها ضمن خطة تطوير مركز ومدينة بيلا، مشيراً إلي أن هذه الأعمال تشمل رصف طريق «بيلا - كفر العجمي»، حيث يتم وضع الطبقة الأسفلتية، واستكمال طريق «حاذق - بيلا»، حيث تم فتح وتجهيز فورمة الطريق، بجانب طريق «أبو بدوي - عزبة نيل»، حيث يُجري الإنتهاء من أعمال التكاسي ثم بدء أعمال الرصف، ورصف طريق «سريوة - الشطوط»، حيث تم البدء في أعمال الرصف.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أنه يتابع أعمال رصف الطرق، بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمحافظة، لتذليل كافة العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.

وشدد رئيس المدينة، على تسريع وتيرة العمل لإنجاز الطريق، وباقي الطرق المدرجة في الخطة الاستثمارية، مؤكداً علي ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة للرصف، وعدم إعاقة السيولة المرورية بالطريق نظرا لأهميته وما يشهده من كثافة مرورية.