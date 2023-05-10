بايدن يعترف: سنواجه فوضى حدودية مع المكسيك

كتبت: نهال أبو السعود

يتوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك "فوضوية لفترة من الوقت" عند انتهاء القيود المتعلقة بوباء كورونا خلال ساعات، حيث بدأ وصول 550 جنديا في الخدمة الفعلية للحدود، وسط طوفان مرتقب من المهاجرين.

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، تم فرض القيود منذ عام 2020 ، وسمحت للمسؤولين الأمريكيين بإعادة المهاجرين عبر الحدود وستنتهي هذا الأسبوع، وتضع الولايات المتحدة مجموعة من السياسات الجديدة التي من شأنها أن تضييق الخناق على المعابر غير القانونية.

وقال بايدن إن إدارته تعمل على إجراء التغيير بشكل منظم، وقال للصحفيين: "لكن ما زال يتعين علينا رؤيته ووضع خطة للتعامل مع الامر.. لكن لنعترف.. ستكون فوضوية لبعض الوقت."

تحدث بايدن والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لمدة ساعة تقريبًا امس الثلاثاء لمناقشة ازمة المهاجرين على الحدود الامريكية، حيث تشترك المكسيك في حدود طولها 1951 ميلاً مع الولايات المتحدة فهي المفتاح لنجاح أي خطط من جانب الامريكي للسيطرة على الهجرة على الحدود الجنوبية.

من جانبه، قال حاكم ولاية تكساس الحدودية جريج أبوت أن ولايته تنشر "قوة حدودية تكتيكية" جديدة لإعادة المهاجرين قبل الزيادة المتوقعة عندما ينتهي العمل بالمادة 42 يوم الخميس.

وقال أبوت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ننشر اليوم قوة جديدة على الحدود التكتيكية في تكساس تتكون من نخبة الحرس الوطني الذين تم تدريبهم بشكل خاص على شيء واحد .. وهو لتحديد المناطق التي يحاول المهاجرون غير الشرعيين عبورها للحدود وسد تلك الفجوة. "

وسمحت سياسة حقبة الوباء التي تبنتها إدارة ترامب للحكومة الفيدرالية بطرد المهاجرين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء. ومع ذلك ، فهي سياسة يقول دعاة الهجرة إنها تنتهك القانون الفيدرالي والقانون الدولي.

وتأتي خطوة أبوت لنشر القوة الحدودية التكتيكية الجديدة في الوقت الذي تخطط فيه إدارة بايدن أيضًا لإرسال 1500 جندي إلى الحدود الجنوبية ، وهي الخطوة التي انتقدها حاكم ولاية تكساس، قائلا: "سيرسل الرئيس بايدن 1500 جنديًا، للقيام بالأعمال الورقية ، ولن يقوم بتأمين الحدود".