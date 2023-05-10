انطلاق ملتقى "دور الاستشعار من البعد فى مراقبة حماية النظم البيئية "

كتبت منال العيسوي

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى العلمي تحت عنوان "دور الاستشعار من البعد فى مراقبة حماية النظم البيئية ودعم صناعة القرار البيئي والتنموي"، وتعريف العاملين بوزارة البيئة بتطبيقات وتقنيات الاستشعار عن بعد فى مجال البيئة والعائد الإيجابي لهذه التطبيقات على منظومة العمل البيئي، بحضور الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية المياه، والأستاذ الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة).

تضمن الملتقى إلقاء الضوء حول استخدام تقنيات الاستشعار من البعد فى مراقبة و حماية النظم البيئية الساحلية ومخاطر التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح الأرض، إضافة إلى دور تطبيقات وتقنيات الاستشعار من البعد فى رصد تدهور البيئة العمرانية للمدن، وتتبع تلوث التربة باستخدام تلك التقنيات.

كما تضمن الملتقي توضيح دور الاستشعار من البعد فى رصد ومتابعة ومجابهة المخاطر الطبيعية فى ظل تطور النشاطات البشرية، ورصد نوعية المياه العذبة ومياه البحر بإستخدام تقنيات الإستشعار من البعد، إضافة إلى الإدارة البيئية المحميات بإستخدام تلك التكنولوجيات ورصد مخاطر إنتشار الأمراض بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن إستخدام المستشعرات الحديثة والتقنيات الجيومكانية فى مراقبة تلوث الهواء وتتبع الأيروسولات، كما تم إلقاء نبذة عن المحطة المناخية وبيانات كوبرنيكوس.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من خلال بروتوكول التعاون الموقع فى مجال رصد التلوث بالزيت باستخدام الأقمار الصناعية من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية منذ عام 2021.