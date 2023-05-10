انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس .. صور

كتب محمود راغب

أطلقت منذ قليل، جامعة عين شمس فعاليات مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل "، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر، و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأحد فنادق القاهرة ، حيث يستمر المؤتمر لمدة يومين .

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تنظم جامعة عين شمس احتفالية كبرى ، لمنح الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين.

كما تشمل فعليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة مشتركة لمركز التوظيف بالجامعة مع الإتحاد من أجل المتوسط ( UFM) ، وجلسة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي".

كما يشهد فعاليات اليوم الأول، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الأول للجمعية العلمية للقياس والتقويم - إتحاد الجامعات العربية، وجلسة بعنوان "الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية ، وجلسة حول " الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي".

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول، ورشة عمل حول " اللقاحات " بالاشتراك مع معهد جينر (جامعة أكسفورد)، و جلسة تتناول أثر التغييرات المناخية على الثروة الحيوانية، وجلسة حول الثورة الصناعية الرابعة فى التصنيع الغذائى .