اليوم السابع
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انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى.. صور

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:34 م
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى.. صور انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى
كتب محمود طه حسين

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انتظمت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى العام، وأكد المدارس أن الأسئلة جاءت مطابقة للمواصفات الفنية التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم تقييم صفوف النقل فى مناهج الفصل الدراسي الثاني عدا الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى تم استبعادها أثناء وضع الأسئلة وإعدادها، مشيرة إلى أن الأسئلة مطابقة للمواصفات خاصة أسئلة الامتحان فى الصفين الأول والثانى الثانوى تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق وتقيس نواتج التعلم وإنتاج المعرفة وبعيدة عن الحفظ والتلقين.
 
فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.
 
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى (2)
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى

انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى (3)
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى

انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى (4)
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى

انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى (5)
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى

انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى (6)
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى

انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى (7)
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى

انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى (8)
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى

انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى (1)
انتظام امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثانى

 


التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023

اخبار مصر



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