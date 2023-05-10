انتظام أعمال توريد محصول القمح بشون وصوامع مراكز محافظة المنيا



من جانبه، تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى أعمال توريد محصول القمح بالشون الحكومية داخل زمام المركز، حيث تم تجهيز الشون بقري ( حلوه ـ بردنوها ـ ابوان ـ سيله الغربيه ـ سيله ) لاستقبال محصول القمح بشكل منتظم من الموردين والمزارعين، مؤكداً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.



وفى مركز العدوة، تابع أحمد خلف عبد العزيز رئيس مركز ومدينة العدوة، انتظام أعمال توريد محصول القمح ، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات في الإجراءات مع إحكام الرقابة على التوريد والالتزام بالمواصفات والمعايير المتبعة في هذا الشأن، ومشدداً على الالتزام بمعايير الاستلام والمواصفات التي ينظمها القانون مع ضرورة تواجد كافة أعضاء اللجان المشكلة لهذا الغرض.



من الجدير بالذكر، أن عمال توريد محصول القمح بدأت في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعًا تخزينيًا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.