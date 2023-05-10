وشددت الوزارة اليمنية -في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)الثلاثاء- على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات والممارسات الممنهجة والمتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت الخارجية اليمنية، التأكيد على وقوفها الدائم والثابت مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية و القرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة.