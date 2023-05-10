اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 مايو 2023 11:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اليمن تشيد بجهود السعودية لاستضافة وإنجاح القمة العربية

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:00 م
اليمن تشيد بجهود السعودية لاستضافة وإنجاح القمة العربية رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أشاد رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد العليمى الرئاسي اليوم الاربعاء بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية قيادة، حكومة، وشعبا لاستضافة وانجاح اعمال القمة العربية الاعتيادية الثانية والثلاثين، وحرصها المشهود على مصالح الأمة واستعادة دورها الجماعي لمواجهة كافة التحديات.


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد ال جابر، سلم "العليمى" دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور القمة العربية المقرر عقدها بمحافظة جدة السعودية في 19 الشهر الجاري.


وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم اليمن للجهود السعودية الرائدة في الدفاع عن قضايا الأمة، والدفع بالعمل العربي المشترك الى آفاق ارحب، معربا عن ثقته بأن تمثل قمة جدة منعطفا هاما على هذا الصعيد.


اليمن

مجلس القيادة اليمني

السعودية

القمة العربية

القمة العربية بالسعودية

قمة جدة

رشاد العليمي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة