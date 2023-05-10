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النيابة تأمر بعرض سائق تسبب فى مصرع شخص وإصابة آخر على الكشف الطبى

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:40 م
النيابة تأمر بعرض سائق تسبب فى مصرع شخص وإصابة آخر على الكشف الطبى حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهه بسرعة إرسال تقرير الحالة الصحية لشخص أصيب خلال حادث تصادم تعرض له برفقة شخص آخر توفى فى الحادث بعد أن صدمتهم سيارة نقل، أثناء ركوبهما دراجة نارية، وأمرت أيضا حبس السائق المتسبب فى الحادث بعد ضبطه عقب هروبه على ذمة التحقيق، وعرضه لأخذ عينة دم منه للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه أثناء القيادة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا يفيد بوفاة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر (مقيم بذات العنوان) بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية "قيادة الأول" بدائرة القسم.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق.

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