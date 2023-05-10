اليوم السابع
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المهندس العالمى محمد جودت يشارك بالمؤتمر العلمى لجامعة عين شمس غدا

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:37 م
المهندس العالمى محمد جودت يشارك بالمؤتمر العلمى لجامعة عين شمس غدا المهندس المصري العالمي محمد جودت
كتب محمود راغب

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يستضيف المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس والمقام تحت عنوان "اقتصاد المعرفة.. لحياة افضل"، المهندس المصري العالمي محمد جودت مؤلف كتاب Solve for Happy: Engineering Your Path to Joy، والذي صدر عام 2017، وكتاب "scary smart "، ويأتى ذلك في جلسة حوارية يديرها الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجيين.
 
جدير بالذكر أن المهندس محمد جودت هو أحد أبناء جامعة عين شمس وعلاماتها المضيئة حول العالم،  حيث تخرج في كلية الهندسة وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 1990، وتقلد العديد من المناصب داخل مصر وخارجها.
 
تقام الجلسة الحوارية مع الدكتور محمد جودت ضمن أنشطة رابطة الخريجيين، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي للجامعة في تمام الساعة 11 من صباح يوم الخميس المقبل الموافق 11 مايو، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

 


جامعة عين شمس

عين شمس

مؤتمر جامعه عين شمس

المؤتمر العلمى لجامعة عين شمس



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