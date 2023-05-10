المعلمون بنيوزلندا يتظاهرون ويضربون عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور

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نظم المئات من المعلمين المضربين عن العمل بنيوزلندا مسيرة لمقر البرلمان؛ للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.



وذكر (راديو نيوزلندا) اليوم الأربعاء، أن المسيرة تأتي في إطار سلسلة من إضرابات اليوم الواحد والتي أثرت على الكثير من المدارس بأنحاء الجزيرة الشمالية اليوم والجزيرة الجنوبية أمس الثلاثاء.



ويقول المعلمون إن قضية أجور المعلمين يجب أن تدخل في وعود الحكومة بالعمل على خطط تحسين المعيشة؛ نظرًا لتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية لنسبة كبيرة من المعلمين في الوقت الحالي.