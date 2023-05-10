"المادة 14 وعملة التريليون دولار".. بايدن يبحث خياراته لأزمة ديون أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قد يلغي رحلته القادمة إلى الخارج إذا لم يتم الانتهاء من إيجاد حل لـ أزمة سقف الديون بحلول الوقت الذي من المقرر أن يغادر فيه في أواخر مايو، بعد ان فشل في التوصل لاتفاق مع قادة الكونجرس امس بشأن رفع سقف الدين ما دفعه لبحث خيارات أخرى يستطيع اخذ القرار فيها منفردا مثل تفعيل المادة 14 من الدستور وسك عملة بقيمة تريليون دولار لحل الازمة.

وقال بايدن للصحفيين بعد اجتماعه مع زعماء الكونجرس: "ما زلت ملتزمًا لكن من الواضح أن هذا هو الشيء الوحيد الأكثر أهمية على جدول الأعمال"، وأشار الى إن الاضطرار إلى إلغاء الرحلة أمر ممكن ، لكنه وصفها بأنه "غير مرجح".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "إذا وصلنا بطريقة ما إلى الموعد وما زلنا لم نحل المشكلة ، وكان موعد الاستحقاق يتعلق بالوقت الذي كان من المفترض أن أكون فيه بعيدًا ، فلن أذهب سأبقى حتى ينتهي هذا."

كما المح انه كان يفكر في استخدام التعديل الرابع عشر لرفع سقف الديون من جانب واحد دون مساعدة من الكونجرس، ومع ذلك ، فقد أشار إلى أن عملية التقاضي قد تستغرق وقتًا طويلاً لإحداث فرق، وقال: "كنت أفكر في التعديل الرابع عشر.. على الرغم من اني لا أعتقد أن هذا يحل مشكلتنا الآن"، وتابع: "سأكون صريحًا جدًا معك ، عندما نتغلب على هذا ، أفكر في إلقاء نظرة ، بعد شهور على الامر ، لمعرفة ما إذا كان سينجح أم لا"

سئل الرئيس الامريكي أيضًا عن مفاهيم أخرى مثل "سك عملة تريليون دولار"، وأجاب: "لا أعتقد أن أي شخص قد درس سك العملة المعدنية سابقا".

ووفقا للتقرير، في حين أن التعديل الرابع عشر هو حل نظري ، قال الخبراء إن إصدار الرئيس للديون من جانب واحد دون زيادة في السقف سيؤدي إلى أزمة دستورية ويخلق حالة من عدم اليقين الشديد تؤدي إلى أزمة اقتصادية ومالية بغض النظر، واعتبرت الإدارات السابقة أن مثل هذه الخطوة غير قابلة للتطبيق.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي اجتماع قادة مجموعة السبع في هيروشيما ، اليابان ، في الفترة من 19 إلى 21 مايو ، تليها قمة القادة الرباعية في سيدني ، أستراليا ، في 24 مايو، الا ان خططه من المحتمل ان تلغي بسبب الازمة الداخلية.