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اللجنة العليا للحج والعمرة: 35 ألف شخص يؤدون فريضة الحج هذا العام من مصر

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:32 م
اللجنة العليا للحج والعمرة: 35 ألف شخص يؤدون فريضة الحج هذا العام من مصر ناصر ترك
إبراهيم حسان

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قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن رحلات الحج السياحي لا تشمل أسعار تذاكر الطيران، لكن تشملها الرحلات البرية.
 
أضاف ناصر ترك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc: "حتى الآن شركات الطيران لم تعلن أسعار التذاكر، وسوف يخرج من مصر هذا العام 35 ألف شخص لتأدية فريضة الحج بالأراضي المقدسة".
 
وأوضح ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: "خروج عدد 35 ألف من المصريين إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج يرتبط بالحالة الاقتصادية، وسوف يتم تدبير عملة للجهات المنفذة لسفر المصريين إلى السعودية، وهي وزارات الداخلية، والتضامن، والسياحة، والتي من شأنها تحويل المبالغ للجانب السعودي".
 
وأردف: "كل الأسعار معلنة على بوابة الحج المصرية، والحاج نفسه يمكن أن يدخل على موقع وزارة السياحة لمعرفة كافة التفاصيل، وكل من يواجه مشكلات يمكن أن يستفسر عن كافة الأشياء من الموقع الإلكتروني، ولا يمكن لأي شركة سياحة أن تخالف التعليمات".

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