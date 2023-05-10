القومى للمرأة ينظم 29 "جلسة دوار" للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة فى أسوان

وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، إنه بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 29 من جلسات الدوار والتى استهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى والسباعية والمحاميد ووادى عبادى الرضوانية والإيمان والشهامة والصعايدة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى كوم أمبو قبلى والعباسية والعرب والبصالى و 7 قبلى بمركز كوم أمبو.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أنه تم استكمال تنفيذ سلسلة الدورات التدريبية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية والتى تستهدف تدريب عدد 300 سيدة وفتاة يومياً بقرى قرشة والعلاقى وكلابشة وأبوهور ومرواو ومريا وجرف حسين بمركز نصر النوبة ، مضيفة أن الدورات التدريبية تشمل تنفيذ أعمال الخوص والعرجون ومكرميات ، بالإضافة إلى الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر وإقامة مشروعات إنتاجية تساهم فى تحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية.