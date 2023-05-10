"القطن المصرى" منتج ارتبط باسـم مصر عالميا.. تعرف على أحدث الأصناف

كتبت أسماء نصار

تعتمد التنمية الزراعية علي تحقيق الكفاءة الانتاجية والاقتصادية للموارد الزراعية من خلال عدة آليات واجراءات لعل من أهمها تبنى التقنيات الزراعية الحديثة، وهذا الأمر مـن شـأنه زيادة الكفاءة الانتاجية للوحدة الارضية ومن ثم زيادة صافى العائد من الفدان، وبالتالى زيادة دخل المزارع والذي ينعكس علي زيادة الناتج القومى.

والقطن هو المنتج الزراعى الوحيد الذي ارتبط باسـم مصر عالميا "القطن المصري" والذي يتميز بمكانته العالمية وصفاته الغزلية المرغوبة عالميا مما يساهم في توفير قــدراً من العملة الأجنبية التى تساهم فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة فضلًا علي ارتفاع نسبة العمالة الزراعية والصناعية للمشتغلين في القطن وتنمية صادرات القطن بصفة عامة، من الأهداف الرئيسية في استراتيجية التنمية في مصر ومن ثـم تسعى الدولة لتحقيق هذا الهدف القومي من خلال وضع السياسات وعقد الاتفاقيات التجارية مع العديد من دول العالم بهدف زيادة الصادرات وتعظيم العائد من تشجيع الزراع علي زيادة المساحة المنزرعة منه وزيادة انتاجيته من خلال الجهود المكثفة لوزارة الزراعة ومراكز البحوث المتخصصة في استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ذات صفات الجودة المرغوبة عالميا وتطبيق كافة المعاملات الزراعية والفنية والطرق التكنولوجية الحديثة لزيادة الانتاج.

وفى التقرير التالى نتعرف على أصنـاف القطـن المصرى:

1- أنتـج معهد بحوث القطن أكثر من 96 صنفا وهجينا متفوقا، كان آخرها غ جيزة 96.

2- تعتبر أصنــاف القطن التجارية الحالية هى الاعلى محصولا والافضل جودة.

3- جيـزة 92: من طبقة الأقطان فائقة الطول بالوجه البحري ويعتبـر مـن أجـود الأصناف فائقـة الطـول حيـث يتميـز بالمتانـة العاليـة للشـعرة. تـم إنتاجـه بالتهجيـن بيـن جيـزة 84 و "جيـزة 74 × جيـزة 68" وتم زراعته ابتداءا مـن موسم 2009 ويتميـز بالمتانـة العالية جدا بيـن جميع أصناف القطن المصرى حيث تصل متانة التيلة لـه 50 جرام/تكـس و يوصـى بزراعته بمحافظـة دميـاط

4- جيـزة 96: مــن الاصناف المستنبطة حديثــاً من طبقة الاقطان الفائقة الطول يتميــز بالمحصول العالــي وتصافي الحليــج والتبكيــر فــي النضج، تم انتاجه بالتهجيـن بيـن الهجيـن الثاثـى "جيـزة 84 - جيـزة 70X جيزة 51 ب" فـى السـالة PS62 "وبـدأت زراعتـه تجاريـاً عـام 2017 وثبـت أنـه بديـل جيـد لجيـزة 70 ويمثـل حاليـاً قمـة الجـودة فـى هـذه الطبقـة فـى العالـم بســبب طــول التيلــة وانتظامــه ومتانــة التيلــة والغزل.

5- جيـزة 86: مـن طبقـة الأقطـان الطويلـة للوجـه البحـرى يتميـز بالإنتاجيـة المرتفعـة مـع تصافـي الحليـج العالـى "مـن الأصنـاف التصديريـة" و تـم إنتاجـه مـن التهجيـن بيـن جيـزة 75 وجيـزة 81 ويمتـاز بأطـول تيلـة فـى هـذه الطبقـة مــع انتظــام الطـول وارتفــاع المتانـة بدرجــة ملحوظـة، كل ذلـك أدى إلــى ارتفــاع حــد الغزل والكفاءة الغزلية له الى مستويات الأصنــاف فائقــة الطول ولذلــك فهــو منافس قوى لاصناف البيمــا الأمريكية ويمثل جودة عالية بسعر رخيـص نسبيًا .

6- جيـزة 94: وهو مـن الأصنـاف المسـتنبطة حديثـاً مـن طبقـة الأقطـان الطويلـة للوجـه البحـري يتميـز بالمحصـول العالـي وتصافـي الحليـج المرتفـع ومبكـر النضـج، و تـم انتاجـه بالتهجيـن بيـن السـالة 10229 وصنـف القطـن المصـري جيـزة 86، وهـو أطـول تيلـة مـن جيـزة 86 ومتسـاو نسـبيا ً فـى المتانـة مـع جيـزة 86 ولكنـه أنعـم منـه وهو مـا رفـع حـد الغـزل والكفـاءة الغزليـة وصفـات جـودة الخيـوط الناتجـة مـن هـذا الصنـف .

8- جيـزة 97: باكورة الاصناف المصرية "من الاصناف المستنبطة حديثا من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحري يتميز بالمحصول العالي وتصافي الحليج المرتفع ومبكر النضج يتحمل الظروف البيئية المغايرة" تم انتاجه بالتهجين بين الآباء "جيزة 89 - 151 R -جيزة 86 - جيزة 94 " وهــو يماثل الصنف جيزة 86 فى طول التيلة وأعلى نسبيا فى المتانة ولكنه أنعم منه وهو ما رفع حد الغزل والكفاءة الغزلية وصفات جودة الخيوط الناتجة من هذا الصنف .

9- جيـزة 95: من الأصناف المستنبطة حديثاً من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلي، نتـج مـن التهجين بين الهجين الثانى "جيـزة 83-جيـزة 75×السـالة 5844 × جيـزة 80 " وتمـت تربيتـه ليحل محل جيزة 80 فــى المحافظات الشمالية من الوجه القبلي وهو متساوى فى طول التيلة وأفتح لونًا وأفضل فى متانة الغزل من جيزة 80 وجيزة 90 ولكنه أعلى من جيزة 80 وجيزة 90 فى المحصول وتصافي الحليج حيث وصل تصافى الصنف إلى 42% ومعدل حليج إلى 127 و يتحمل درجات الحرارة العالية للوجه القبلى.