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الطيران الحربى الإسرائيلى يشن غارات على مناطق متفرقة فى قطاع غزة

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:20 م
الطيران الحربى الإسرائيلى يشن غارات على مناطق متفرقة فى قطاع غزة الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة
كتب أحمد جمعة

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الأربعاء، غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية من مناطق مختلفة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتقاء 15 شهيدًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، واصابة 22 مواطن بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، جراء العدوان الإسرائيلي.
 
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة يجري خلالها مشاورات حول تصعيد التوتر في قطاع غزة، ويأتي ذلك بناء على طلب تقدمت به كل من الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة.
 
بدورها، أكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، أن طموح الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو إنهاء هذه الجولة مع غزة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن التصريحات التي خرج بها نتنياهو أمس بأنه مستعد لعملية طويلة هي فقط لتكون مبررا له في حال فقد السيطرة وأصبح الوضع معقدًا.
 
فيما قالت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، إن "هناك محاولات لجر إسرائيل إلى عملية أكبر بكثير في غزة"، مضيفة "سيكون هناك تقييم للوضع لجميع القوى الأمنية وسنرى كيف يمكن تسهيل الأمر على المستوطنين في هذا الوقت".
 
 

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