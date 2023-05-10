السيطرة على حريق نشب فى سطحى منزلين بقنا

قنا صابر سعيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، على حريق نشب مخلفات سطح منزلين بقرية قرقطان، التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات يفيد السيطرة على حريق نشب في مخلفات سطح منزلين بقرية قرقطان، التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، ودفعت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية، بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.