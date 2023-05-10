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السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل خدمة جديدة على خط "الإسكندرية - طنطا"

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:00 ص
السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل خدمة جديدة على خط "الإسكندرية - طنطا" قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل هيئة السكة الحديد اليوم، الأربعاء، خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس، بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس، وذلك بناء على توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل بزيادة عدد القطارات على خطوط السكة الحديد، لمواجهة الطلب المتزايد علي القطارات خلال الفترة المقبلة، وتيسيرا على جمهور الركاب فى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات خاصة قطاع الوحدات المتحركة .

اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023:

تعديل تركيب قطارات ارقام (892/889-894/899) بتركيب (10) عربات تحيا مصر طبقاً لجداولهم المرفقة، كما قررت الهيئة إلغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص وكفر الدوار، طبقاً للجدول المرفق والخدمة البديلة قطار 7 القاهرة / الإسكندرية يتم وقفه بمحطة أبو حمص طبقاً للجدول المرفق.

واعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023:

كما تقرر تشغيل خدمة جديدة وهى تشغيل قطار (128) كخدمة جديدة ( الإسكندرية / طنطا) بتركيب (10) عربات تحيا مصر على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 20:45 ويصل إلى محطة طنطا الساعة 22:50 طبقا للجدول المرفق، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 / 5 / 2023 تشغيل قطار (129) إكسبريس (طنطا / الإسكندرية) خدمة جديدة بتركيب (10) عربات تحيا مصر، على أن يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل إلى محطة الساعة 06:05 طبقا للجدول المرفق .


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