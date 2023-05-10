السجن المشدد 15 سنة لموظف بالمعاش بتهمة اختلاس أسمدة من جهة عمله بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ح" موظف بالمعاش، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه باختلاس أسمدة زراعية من جهة عمله تقدر بـ 95 ألف جنيه بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته أمين مخزن الجمعية التعاونية الزراعية بنجع حمودة التابعة للإدارة الزراعية بمركز ساقلتة قام باختلاس أسمدة مختلفة الأنواع بمبلغ 95 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.