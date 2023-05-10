السجن المشدد 15 سنة لمتهم بتهديد سيدة بنشر صورها على فيس بوك فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ى.م" 36 سنة بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ص.ع.ا" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بهما، وإفشاء أمور خادشة للشرف، بنشر صور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وابتزازها مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تقدمت المجنى عليهما ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدها عن طريق إرسال رسائل لها بنشر صور خاصة لها، وإفشاء أمور خادشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وابتزازها مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.





