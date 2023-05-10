الرئيس العراقي يؤكد ضرورة إنهاء ملف نازحي "سنجار" وإعادتهم إلى مناطقهم

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، لعمدة باريس آن هيدالغو على ضرورة إنهاء ملف نازحي سنجار وإعادتهم إلى مناطقهم السكنية.



وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "أن رشيد استقبل اليوم عمدة باريس آن هيدالغو والوفد المرافق لها، بحضور السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه".



وقال رشيد إن العراق مر لفترة طويلة في الماضي بظروف معقدة من حروب وعنف حيث سخرت موارد البلد لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن الوضع أفضل بكثير ومع تطورات إيجابية في ترسيخ الأمن والاستقرار والعمل من أجل توفير الخدمات للمواطنين وتأهيل البنى التحتية في كافة المجالات مثل المستشفيات والطرق والمدارس.



واستعرض رئيس الجمهورية وضع النازحين وأهل سنجار والمعاناة الكبيرة التي تواجههم في حياتهم، مؤكداً أهمية إنهاء هذا الملف وإعادة المواطنين النازحين إلى مناطقهم السكنية بعد توفير الأجواء المناسبة لهم ، داعيا عمدة باريس إلى زيارة مبنى المتحف العراقي وكذلك مدينة الموصل وغيرها من المدن للاطلاع على الأوضاع الآمنة والمستقرة والحياة الطبيعية لسكانها.



من جانبها ، أكدت عمدة باريس آن هيدالغو أن العراق استعاد دوره المحوري في المنطقة، معربة عن تطلع فرنسا وإدارة مدينة باريس لتعزيز التعاون والارتقاء بالخطط المستقبلية.