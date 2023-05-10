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الداخلية تأذن لـ42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:49 ص
الداخلية تأذن لـ42 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ 12 شخص مرفق أسمائهم في الكشف التالي.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. 
 
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كشف بالأسماء
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كشف بالأسماء
 

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كشف بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية

 


رد الجنسية المصرية

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