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الخارجية تحدد نقاط إجلاء المصريين الراغبين في العودة من السودان

الأربعاء، 10 مايو 2023 05:52 م
الخارجية تحدد نقاط إجلاء المصريين الراغبين في العودة من السودان وزارة الخارجية
أحمد جمعة

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أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء بمعبري "قسطل" و"أرقين"

 
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن ذلك يأتى إلحاقاً بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، تهيب

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

١- 01281943599 .
٢- 01283176894 .
٣- 01283176866.
٤- 01283176900.
٥- 01283176913.

مصر

وزارة الخارجية

السودان

معبر قسطل

معبر أرقين



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