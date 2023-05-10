الجيش السودانى: استقرار بكل الولايات وقصف عشوائى على مناطق بالعاصمة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت القوات المسلحة السودانية ، أن الموقف العملياتي مستقر بكل ولايات السودان، عدا الأعمال العدائية والإجرامية لقوات الدعم السريع، ببعض مناطق العاصمة من قصف عشوائي لبعض المناطق في بحري، الخرطوم، أمدرمان بما فيها المناطق السكنية.

وأوضحت القيادة العامة السودانية - في بيان، اليوم الأربعاء، اشتبكت قواتنا مع مجموعة من قوات الدعم السريع أثناء تمشيط منطقة موقف جاكسون، وتم تدمير عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أسلحة وأسر عدد من المتمردين ولاذ البقية بالفرار، كما قامت قواتنا بتدمير شاحنة ذخيرة للمتمردين بالقرب من كوبري المك نمر.

وتابعت: استمرت قوات الدعم السريع في أعمال نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب مرافق الخدمات ، حيث قاموا اليوم بمواصلة نهب محطة جمارك سوبا وبنك الخرطوم فرع حي العمدة واقتحام عدد كبير من المنازل وسرقة ممتلكات المواطنين ببعض الأحياء تحت تهديد السلاح.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، أن قواتها مستمرة في الرصد والتعامل مع تحركات المليشيا المتمردة داخل وخارج العاصمة وبكامل جاهزيتها للتعامل مع أي نوايا للعدو.

تؤكد القوات المسلحة السودانية، تقيدها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني مع إدانتها لانتهاكات المليشيا المتمردة المتواصلة للقانون الدولي وأعراف وقوانين الحرب وسلوكها تجاه المواطنين.

وجددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الدعوة لأفراد قوات الدعم بالكف عن "التمادى فى مؤامرة التمرد الفاشلة"، والاستفادة من عفو القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية، وتشير إلى الاستعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلى بلادهم في حالة تسليمهم.