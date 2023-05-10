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الجامعة البريطانية فى مصر تفتح باب القبول لطلاب الشهادات العربية والأجنبية

الأربعاء، 10 مايو 2023 04:13 م
الجامعة البريطانية فى مصر تفتح باب القبول لطلاب الشهادات العربية والأجنبية الجامعة البريطانية
كتب محمد صبحى

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أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، للالتحاق بكلياتها المختلفة.
 
وأوضحت الجامعة عددًا من الشروط التى يجب توافرها فى الطلاب المتقدمين، وفقًا لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمى ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
 
ويمكن التقدم للتسجيل بالجامعة عبر الموقع الإلكترونى للجامعة، أو من خلال الرابط الإلكترونى المباشر عبر الرابط المخصص للتقديم ثم التوجه إلي مقر الجامعة بمدينة الشروق لسداد رسوم التسجيل المطلوبة، وأداء اختبار تحديد المستوى فى اللغة الإنجليزية.
 
وأشارت الجامعة البريطانية فى مصر إلى أن الكليات المتاحة للعام الجامعى المقبل 2023/2024 هى كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

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