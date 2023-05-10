التمثيل التجارى: 79.1% زيادة فى صادرات مصر للاتحاد الأوروبى لتسجل 16.3 مليار 2022

كتب إسلام سعيد

قام الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله – وكيل اول وزارة التجارة والصناعة رئيس التمثيل التجاري يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 بافتتاح ورشة عمل إقليمية التى تعقد على مدار يومى 10 و11 مايو 2023 بفندق هيلتون الزمالك بالقاهرة فى اطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي موضوعها "نظم الغذاء المستدامة - من الإنتاج الى الاستهلاك Farm to Fork"، والتي نظمتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري وشارك بها عدد من كبار المسئولين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المصرية المعنية، ولفيف من أهم الخبراء والمختصين في مجالات نظم الغذاء، والتنمية المستدامة، وأبحاث التربة وتنمية المحاصيل الزراعية، وسلامة الغذاء، والتنوع البيئي من كل من مصر والأردن ولبنان والجزائر وتونس وليبيا، كما شارك بها عبر الإنترنت عدد من المسئولين المعنيين بموضوعات الصفقة الأوروبية الخضراء من المفوضية الأوروبية.

وقد قام الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بتقديم الكلمة الافتتاحية لورشة العمل حيث أشاد بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي وبخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، موضحا ان الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر ومشيرا الى ان الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد شهدت طفرة كبيرةً في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها79.1% لتصل إلى نحو 16.3 مليار يورو في مقابل 9.1 مليار يورو في عام 2021

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الأوربية لتحقيق الاستدامة في نظم الغذاء المعروفة باستراتيجية "من الإنتاج الى الاستهلاك – Farm to Fork Strategy" تمثل احد اهم اركان حزمة السياسات الاوربية الجديدة المعروفة "بالصفقة الأوروبية الخضراء" والتي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الابعاد المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة والانسان وسلامة الغذاء، موضحا اتساق الأهداف والملامح العامة لهذه السياسات مع اهداف السياسات التنموية لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها "رؤية مصر لعام 2030"، كما انها تتزامن مع اطلاق الاستراتيجية المصرية الاولى لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 والتي حددت التوجهات والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية، ومشيرا الى قيام مصر في نوفمبر 2022 بتنظيم واحدة من انجح دورات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27 والتي عكست الوعى الكامل للحكومة المصرية بأهمية تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية، بما فيها الدور الهام للقطاع الخاص فى هذا الشأن، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد اكد سيادته خلال الكلمة على أهمية التطبيق العادل والمتوازن والشفاف للسياسات الاوروبية الجديدة للتنمية المستدامة وفقا لمعايير تراعى الاختلافات في الاحتياجات التنموية بين مختلف شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين، بحيث يتم تحقيق اهداف التنمية المستدامة من دون تحميل اقتصادات الأطراف المختلفة بأعباء تضاف الى الاعباء التي فرضتها الازمات الدولية الراهنة، كما اكد على أهمية التعاون الإقليمي من جهة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الأوروبي من جهة أخرى بما يسمح ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا في مجالات نظم الغذاء والإنتاج الزراعي لتتمكن كافة الأطراف من تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المستقبل.