التشخيص أول طرق العلاج.. علامات وأعراض التوحد عند البالغين

كتب – حسام الشقويرى

إذا كنت تشك منذ فترة طويلة في إصابتك باضطراب طيف التوحد أو بعض الحالات الأخرى التي تميزك عن أقرانك ، و لم تتلقَ تشخيصًا مطلقًا عندما كنت طفلاً فقد يكون التشخيص بمثابة راحة لكوفقا لما نشره موقع helpguide

واضطراب طيف التوحد (ASD) هو إعاقة في النمو ناتجة عن اختلافات في الدماغ، وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من مشاكل في التواصل الاجتماعي والتفاعل، وسلوكيات أو اهتمامات مقيدة أو متكررة. قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالتوحد طرق مختلفة للتعلم أو الحركة أو الانتباه، و من المهم ملاحظة أن بعض الأشخاص غير المصابين باضطراب طيف التوحد قد يعانون أيضًا من بعض هذه الأعراض. ولكن بالنسبة للأشخاص المصابين بالتوحد، يمكن أن تجعل هذه الخصائص الحياة صعبة للغاية.

علامات وأعراض التوحد عند البالغين

التوحد لديه مجموعة واسعة من الأعراض ، حتى لو قمت بتضييق النطاق وصولاً إلى التوحد "عالي الأداء". تميل أعراض التوحد عند البالغين إلى أن تكون أكثر وضوحًا في مهارات الاتصال الخاصة بك ، والاهتمامات ، والأنماط العاطفية والسلوكية ، والحساسية للمثيرات ، مثل الضوضاء واللمس.

مشاكل في التواصل

إذا كنت بالغًا مصابًا باضطراب طيف التوحد ، فقد تواجه صعوبة في قراءة الإشارات الاجتماعية. يمكن أن يشمل هذا كل شيء من تعابير وجه شخص آخر إلى إيماءاته أو نبرة صوته ، مما يجعل من الصعب إجراء محادثات ذهابًا وإيابًا أو معرفة ما يشعر به شخص آخر. يمكن أن يكون اكتشاف السخرية وأرقام الكلام أمرًا صعبًا بشكل خاص.

المصالح الضيقة

لكل فرد اهتماماته الخاصة. لكن البالغين المصابين بالتوحد غالبًا ما يركزون على موضوع أو موضوعين يجدونهما رائعين للغاية. قد يكون لديك معرفة موسوعية بحدث تاريخي أو سلسلة أفلام ، على سبيل المثال.

السلوك المتكرر

يمكن أن يساعدك الحفاظ على روتين ثابت أو تنظيم الأشياء على الشعور بأن حياتك آمنة ويمكن التنبؤ بها. قد تشعر بعدم الراحة عند مقاطعة روتينك اليومي وطقوسك ، مثل الاضطرار إلى اتخاذ طريق جديد للعمل أو نقل شخص ما متعلقاتك حتى تصبح الآن في غير مكانها. قد تشعر بالضيق الشديد بحيث يكون لديك انفعالات من المشاعر القوية مثل الغضب.

القضايا الحسية

بالنسبة لشخص مصاب باضطراب طيف التوحد، قد تكون بعض الأحاسيس لا تطاق. قد تشعر بالألم إذا قام شخص ما بضربك على ذراعك. على سبيل المثال ، أو قد تثير بعض الأصوات أو الروائح أو القوام رد فعل غير سار مماثل. في بعض الحالات ، قد تفعل كل ما بوسعك لتجنب هذا الانزعاج.

التشخيص والأسباب

في بعض الحالات ، قد تتعرف على أعراض اضطراب طيف التوحد فقط عندما يتم تشخيص طفلك.و لم يقرر الخبراء بعد المعايير القياسية لتشخيص البالغين الذين يعتقدون أنهم مصابون بالتوحد. ومع ذلك ، قد يستعير الطبيب بعض المعايير المستخدمة لتشخيص الأطفال ، مثل مواجهة مشاكل التواصل الاجتماعي ، وإظهار سلوكيات مقيدة ومتكررة وأي مشكلات حسية.

ولتشخيص اضطراب طيف التوحد كشخص بالغ ، من المرجح أن يتحدث الطبيب معك عن اهتماماتك وعواطفك وطفولتك، قد يرغبون أيضًا في التحدث إلى أفراد عائلتك، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأن الأعراض - حتى البسيطة منها - من المحتمل ظهورها عندما كنت طفلاً.