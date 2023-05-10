اليوم السابع
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البرلمان يوافق على الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل ومجلس النواب

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:42 م
البرلمان يوافق على الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل ومجلس النواب مجلس النواب
نور على

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022
 
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة باعتبارها لجنة حسابات المجلس على حساب ختامى موازنة مجلس  النواب عن السنة المالية 21/22
 
ووافق المجلس على الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب لعام 21م22 والذى تضمن أجور بنحو 926مليون جنيه  وشراء سلع بنحو 488مليون جنيه وشراء أصول بنحو 24 مليون جنيه
 
 

مجلس النواب

الجلسة العامة

حساب ختامى العدل

حساب ختامى النواب

حساب ختامى 2122



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