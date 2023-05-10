الإمارات تسير 3 طائرات تحمل إمدادات طبية وغذائية لإغاثة السودان

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سيرت دولة الإمارات ثلاث طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني، على متنها ما يتجاوز الـ116 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية، وذلك في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان ودعم النازحين في دول الجوار، وللمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية للأزمة الحالية.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن طائرتين وصلتا إلى مطار بورتسودان، وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والمضادات الحيوية، والأدوية غير الستيرويدية، ومضادات الالتهابات، وضمادات الجروح الطبية، والأشرطة الجراحية.



وحملت الطائرة الثالثة، التي توجهت إلى مطار أبشي في تشاد، 16 طنا من الإمدادات الغذائية بهدف تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة، والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، وأحدثت نقصاً في المواد الغذائية الأساسية.



ويأتي تسيير الجسر الجوي في إطار جهود الإغاثة المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الشعب السوداني، وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها السودان.