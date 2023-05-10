اعترافات لصى السيارات بعين شمس: "نسرقها بأسلوب كسر هواية الباب الخلفى"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بدائرة قسم عين شمس، اعترافهما بالاعتماد على أسلوب كسر هواية الباب الخلفى، ومن ثم توصيل الأسلاك والفرار بها لمكان نائى تمهيدا لبيعها لعميلهما سيئ السمعة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهيمن للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بسرقة سيارة خاصة بأحد الأشخاص حال ركنها بدائرة القسم وبحوزتهما (مركبة "توك توك، بدون لوحات معدنية"- السيارة المُبلغ بسرقتها- كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة.