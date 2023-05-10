استمرار حبس المتهمين بقتل شخص وحرق جثته فى بولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين ب قتل شخص وإشعال النيران فى جثته فى بولاق الدكرور لسرقته 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شخص واشعال النيران في جثته لسرقته ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لبيان ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه ، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص "متفحمة" أعلى سطح عقار بدائرة القسم.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أحدهما باستدراج المجنى عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثانى، وقام بالتعدى عليه باستخدام حجر مما أودى بحياته، وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالى، وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثانى، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.