اليوم السابع
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الأربعاء، 10 مايو 2023 01:11 م
أكرم القصاص
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضروات والفاكهة - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
 
-الطماطم بـ 9.5 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة 12.5جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيها 
 
‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس   بـ 8.5 جنيه.  .
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه .
 
-الموز البلدى 15 جنيها.
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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