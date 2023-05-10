اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استشهاد فلسطينى وإصابة اثنين آخرين جراء قصف إسرائيلى جديد لقطاع غزة

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:12 م
استشهاد فلسطينى وإصابة اثنين آخرين جراء قصف إسرائيلى جديد لقطاع غزة شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين؛ جراء قصف إسرائيلي لمنطقة "عبسان" الكبيرة، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن أحد الإصابتين الاخريين خطيرة. وقال شهود عيان "إن المستهدفين من القصف الإسرائيلي هم مزارعون كانوا يعملون في أرضهم الزراعية".

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد "إن طواقم الإسعاف نقلت شهيدا ومصابا بحالة حرجة جدا جراء قصف الاحتلال".

وبشهيد اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، إلى 16 شهيدا. ومن المرجح أن يزداد العدد نتيجة وجود 20 إصابة أخرى بعضها خطيرة.

 


فلسطين

اسرائيل

غزة

منطقة عبسان



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