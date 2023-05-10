وذكرت المصادر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اغتيال الشابين، جاء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمُحافظة "جنين"، وتزامن ذلك مع اقتحام مُحافظات أخرى هي: طوباس، وطولكرم، وأريحا، بشمال شرق، وشمال غرب، وشرق الضفة الغربية المُحتلة.

ولم تذكر المصادر مزيدًا من التفاصيل.