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ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات عربية

الأربعاء، 10 مايو 2023 02:47 م
ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات عربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21021 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7291 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4640 نقطة.

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