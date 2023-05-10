إكسترا نيوز: مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها أن مصادر مصرية مطلعة أكدت أن الجهود المصرية نجحت فى وقف إطلاق النار بشكل فورى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
إكسترا نيوز: مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلىالأربعاء، 10 مايو 2023 06:37 م
إكسترا نيوز
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