اليوم السابع
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إكسترا نيوز: مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

الأربعاء، 10 مايو 2023 06:37 م
إكسترا نيوز: مصر تنجح فى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إكسترا نيوز
الأمير نصرى

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أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها أن مصادر مصرية مطلعة أكدت أن الجهود المصرية نجحت فى وقف إطلاق النار بشكل فورى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

قناة إكسترا نيوز

الجهود المصرية

وقف إطلاق النار

فلسطين

إسرائيل



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