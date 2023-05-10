إصابة 5 أشخاص في حادث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادث سير بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.

استقبلت مستشفي الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إيمان مصطفي محمد 37 سنة، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم، نسمة محمود سيد 36 سنة، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم، أمل محمد ابراهيم 31 سنة، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم، دعاء شهاب محمد 32 سنة، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم، مني عبد المنعم محمود 39 سنة، مصابه باشتباه كسر بالكتف الأيمن.

وفي سياق آخر، استقبل مستشفي الزهور "ر. خ. ف" 20 سنة، بسبب تناول سم فئران، والحالة العامة مستقرة.

تم تحرير محضرين بالواقعتين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.