إصابة طفل صدمته سيارة أثناء لهوه فى طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى بمحافظة سوهاج طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات مصابا بإضطراب بالوعي وسحجات بفروة الرأس على إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به أثناء لهوه على جانب الطريق وتم تحويله للمستشفى الجامعى بأسيوط للعلاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث على الطريق نتج عنه الحادث إصابة طفل وتم نقله للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود إشارة من المستشفي المركزي لمركز طما بوصول الطفل سيد ي س م 5 سنة ويقيم دائرة المركز مصاباً " باضطراب بالوعي وسحجات بفروة الرأس " ادعاء حادث سيارة وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي

وبسؤال عمه المدعو عطيه س م س 31 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور علي جانب الطريق بجوار أرضهم الزراعية بذات الناحية صطدمت به السيارة ملاكي قيادة خميس ب ا ع 64 سنة بالمعاش ويقيم دائرة المركز، مما نتج عنه إصابته أفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.