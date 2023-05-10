إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

أصيب شخصين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تعرضهما لحادث إصطدام سيارة بشجرة و انقلابها بالترعة بطريق " الزقازيق- تل حوين" نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث اصطدام سيارة بشجرة وانقلابها بترعة بالشرقية بطريق" الزقازيق- تل حوين" وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات متعددة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين وهما كل من " عزازى ال م "50 عاما و" أكمل ب ع " 40 عاما مقيمان الزقازيق الى مستشفى الأحرار التعليمى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



