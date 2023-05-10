إزالة 64 حالة تعد على مساحة 9 آلاف و840 متر مبانى بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 64 حالة تعد علي مساحة 9 آلاف و840 متر مبانى و15 فدان و16 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 40 حالة تعد على مساحة 9 آلاف و840متر مبانى و24 حاله تعدى على أراضي زراعية وأملاك علي مساحة 15 فدان و 16 قيراط و 24 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون .