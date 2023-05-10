إزالة 15 حالة تعد بمركز ومدينة القنطرة غرب فى الإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات؛ تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

ووجه بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الأربعاء، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍّ على ولاية الرى على مساحة 516 م2، عبارة عن أسوار وتند ووصلات رى غير قانونية.

كما تم إزالة 8 حالة أخرى تعدٍّ بالبناء على أراضى بولاية الزراعة على مساحة 3 قيراط و12 سهمًا، عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة البناء.

كما تم إزالة حالة تعدٍّ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة 1313 م2 وذلك لأنها أرض مخصصة لإنشاء سوق نموذجى للخضر والفاكهة بمدينة القنطرة غرب.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضى المستردة لمنع التعدى مرة أخرى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدى عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفى إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومع بداية انطلاق الموجة ال21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.