أصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، بسبب عطل فني بفرامل إحدي السيارتين، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 8745 ن ق س، ربع نقل، 5134 ن ص ا، نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي شمال بوابة الرسوم بمدخل مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والبحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية أفادت وقوع الحادث بسبب حدوث عطل فني بالفرامل بإحدي السيارتين التي اصطدمت بالثانية، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف جميع المصابين إلي المستشفي العام في مدينة المنيا لتلقي العلاج وهم: يحي جمال محمد 32 عاما، ريان إبراهيم إسماعيل 48 عاما، أحمد جمال إسماعيل 30 عاما، سليمان محمد سليمان 37 عاما، مرعي توفيق عبد الحفيظ 62 عاما، محمد أبو الغنايم محمد 30 عاما، يسري فايز توني 47 عاما، فرحات خالد إسماعيل 27 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز سمالوط، وتراوحت إصابتهم ببين سحجات وكدمات واشتباه نزيف وكسور وأرتجاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.