أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10-5-2023.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وتعليم لخدمات الإدارة.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 604.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.63%، والعرب على 18.75%، واستحوذت المؤسسات على 38.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 175.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 630.9 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.6 مليون جنيه، 801.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21021 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4640 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3780 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.37%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.106 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 10.42%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 2.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.49%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 77.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 26.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 38.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.65%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 179.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.02%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 7.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.47%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 9.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.