أسرة الراحل محمود بكرى وأقاربه:"كان محبا للخير وعلاقته بالقرية لم تنقطع".. فيديو

عبر عدد من أبناء عمومة عضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي محمود بكري ، عن حزنهم لفقدان الراحل الذي وافته المنية بالأمس.

وقال محمد بكري، ابن عم الراحل، أن علاقة محمود بكري لم تنقطع عن القرية وأبناء القرية وكان محبا للخير ويفعل أعمال خير كثيرة في الخفاء ولا يحب الحديث عنها أو إظهارها.

وأوضح محمد، أن الراحل محمود بكري أسس جمعية المعنا مع شقيقه مصطفي بكري لخدمة أبناء القرية وقدمت العديد من المساعدات، وتستعد القرية لاستقبال جثمانه.

وأشار محمد على بكري، ابن عم الراحل، إلى أن الدكتور محمود بكري كان محب لأبناء القرية وكان يخرج في الصباح ويعود 11 مساء لخدمة أبناء دائرته بحلون.

وتستعد أسرة الراحل لتشييع الجثمان من مسجد القرية إلي المقابر ودفنه بناء على وصيته ببلدته مسقط رأسه هو وشقيقه الكاتب الصحفي مصطفي بكري والإعلامي أحمد بكري.

وتوفي محمود بكري بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض داخل مستشفى المعادي العسكري، ونعاه مصطفي بكري قائلًا " أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د. محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخي العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".