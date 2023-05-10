أستاذ بجامعة بنى سويف يحصل على براءتي اختراع متعلقتين بدماء الحيوانات.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلن أستاذ جامعى ببنى سويف حصوله على برائتى اختراع لتوليد الكهرباء من كانزات البيبسى وتحويل دماء الحيوانات لمواد نافعة.

وحصل الدكتور أيمن حسن زكى ابن مدينة الفشن واستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا جامعة بنى سويف على براءتين اختراع مرة واحدة فى مصر، حيث تتمثل براءة الاختراع الأولى هى تحويل مخلفات الألومنيوم مثل الكانز وأطباق الحلويات، إلى كهرباء من خلال التفاعل مع مياه البحر والحصول على الهيدروجين بكميات هائلة والذى يتم استخدامه فى توليد الكهرباء.

وتهتم براءة الاختراع الثانية باستخدام الكميات الهائلة من دماء الحيوانات الموجودة بالمجازر (والتى يصعب التخلص منها) كمصدر لإنتاج أكاسيد الحديد النانومترية ذات التطبيقات الحيوية وذلك بطريقة غاية فى السهولة.

وقال الدكتور أيمن ذكى إن براءة الاختراع الأولى تتعلق طلب الاختراع بإنتاج الكهرباء والمياه العذبة باستخدام مخلفات الألومنيوم.

وأوضح أنه فى هذا العمل يتم تجميع فضلات الألومنيوم ( مثل عبوات العصائر وعبوات المياه الغازية) وخلطها بمحلول مكون من ماء مالح وهيدروكسيد الصوديوم، ونتيجة لهذا الخلط يحدث تفاعل ينتج عنه كميات كبيرة من الهيدروجين وحرارة عالية، ويتم تمرير هذا الغاز على خلايا الوقود الهيدروجينية التى ستحول بدورها هذا الغاز إلى كهرباء وماء خالى تماماً من الأملاح.

وأضاف الدكتور أيمن ذكى أنه خلال العملية يتم استخدام الحرارة العالية فى تبخير الماء ليتم تكثيفه بعد ذلك ويصبح ماء خالى من الاملاح. وبتطبيق هذا المشروع سيصبح لدينا مصدر رخيص للهيدروجين يستخدم لإنتاج الكهرباء وماء صالح للاستخدامات المختلفة، وكذلك التخلص من مخلفات الألومنيوم واعادة تدويرها وكل ذلك بطريقة واحدة متكاملة.

واضاف الدكتور أيمن ذكى أن براءة الاختراع الثانية يتعلق طلب الاختراع بتحضير اكاسيد الحديد (وتشمل الفريتات) النانومترية من مخلفات دماء الحيوانات، مشيرا إلى قيام بعض الباحثون فى الماضى باستخدام دماء الماعز بعد معالجتها وفصلها لتحضير اكسيد الحديد الانتحارى.

وأضاف أن الاختراع عبارة عن تحضير أكاسيد الحديد النانومترية (والتى تشمل الفريتات) من مخلفات دماء الأبقار (والتى تحتوى على بعض الأملاح) مباشرة دون حفظ الدماء أو فصل مكونتها بطريقة بسيطة ومبتكرة وهى التكسير الحرارى للدماء فى وجود الأكسجين.

الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، ذكر أنه حاصل على بكالوريوس العلوم فى الكيمياء عام 2003 بتقدير جيد جدا ومن أوائل الخريجين مشيراً إلى أنه من أوائل الطلاب فى مصر الذين سجلوا للحصول على درجة الماجستير فى مصر عام 2005 فى تخصص النانوتكنولوجى وحصل على الماجستير فى عام 2007، و حصل عام 2009 على دبلومة فى إدارة الجودة الشاملة، ثم تم تعيينه مدرس مادة الكيمياء الفيزيائية بجامعة بنى سويف عام 2012 ضمن حملة تعيين أوائل الخريجين وشارك فى إنشاء كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة منذ عام 2012 مشيرا إلى انه تم تعيينه فى عام 2013 مدرساً مساعدً بقسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو

وقال إنه سافر عام 2014 إلى دولتى ألمانيا والإمارات للتدريب على بعض الأجهزة الحديثة بالكلية وقام بنقل خبرته إلى العاملين بالمعمل المركزى وحصل على الدكتوراة عام 2015 وتم تعيينه مدرساً بقسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو وفى عام 2015 – 2016 شارك فى برنامج اعداد القيادات التنفيذية برعاية وزارة الشباب وحصل على دبلومة مهنية وتم تكريمه بعيد العلم عام 2016 لحصوله على مشروع بحثى، وفى عام 2016 عمل نائباً لوحدة براءات الاختراع بالجامعة وشارك فى منتدى الحوار الوطنى للشباب عام 2016، وعمل نائباً لمدير المعمل المركزى بالكلية منذ إنشائه وحتى عام 2021 وعمل نائباً لوحدة الجودة بالكلية وأشرف على عدة معايير خاصة بالجودة.

وأكد أنه نشر أكثر من 50 بحثاً فى مجلات عالمية محكمة وعضو فى أكثر من 13 مشروع بحثى وأكثر عضو هيئة تدريس بالجامعة(لحد علمي) والكلية أودع براءات اختراع بأكاديمية البحث العلمى وأكثر عضو هيئة تدريس حصل على براءات اختراع بالكلية (2 براءة اختراع) 2021 مشيراً إلى أنه محكم لعدد من المجلات العالمية فى التخصصات الحديثة.

وأضاف الدكتور أيمن ذكى أنه فى عام 2020 تم ترقيته لدرجة أستاذ مساعد بمحموع 94 من 100 وتعتبر من أعلى الدرجات التى حصل عليها عضو هيئة تدريس بالجامعة مشيراً إلى أنه أختير عام 2020 ليكون ضمن الفريق التأسيسى لجامعة بنى سويف، مشيراً إلى أنه شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل المحلية والدولية

وأشرف على ما يقرب من 25 رسالة ماجستير ودكتوراه وحصل عدد كبير منهم على الدرجة العلمية مشيراً إلى أنه فى عام 2022 سافر فى مهمة علمية لدولة اليابان وانضم للمعهد الوطنى لعلوم المواد وشارك فى مشروع خاص بإنتاج الهيدروجين بالشراكة مع الصناعة وتطبيقات أخرى حيوية.