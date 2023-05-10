أخبار الاقتصاد اليوم.. استقرار الذهب عند 2550 جنيها فى تداولات اليوم

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات بورصة الذهب في مصر وكذلك البورصة العالمية بالإضافة إلى أخبار الوزارات وأداء المجموعة الاقتصادية وفي سياق السطور التالية نرصد التطورات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر لكافة الأوزان المختلفة المتداولة في سوق الذهب بدون إضافة مصنعية ورسوم.



أسعار السبائك الذهب اليوم سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام تسجل 2914 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7258 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14570 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29140 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 58280 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 90625 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 145700 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 291400 جنيه



أسعار الذهب في البورصة العالمية تحركت أسعار الذهب بشكل ضعيف خلال جلسة اليوم الأربعاء لتشهد تراجع طفيف وسط حالة من عدم اليقين بشأن سقف الدين الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي، بينما يستمر تركيز الأسواق اليوم على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، بحسب gold Bullionوسيطر التذبذب اليوم على تحركات الذهب لينخفض بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2029.14 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب ارتفاع ليومين متتاليين لتستقر الأسعار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

محمد معيط: نستخدم متوسط سعر الصرف من يناير لمارس كل عام فى إعداد الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن سعر صرف الدولار في الحساب الختامى يتم تحديده بناء علي سعر الصرف في 30 يونيو أى بنهاية العام المالي فمثلا فيما يتعلق بالحساب الختامى للعام المالي 2021/2022 تم حساب سعر الصرف في 30 يونيو 2022 ومن ثم فانه يختلف عن سعر الصرف حاليا.

جاء ذلك ردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول آلية تحديد متوسط سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة.

وشرح وزير المالية آلية تحديد شعر الصرف حتى لا يكون هناك لبس لدى النواب في المقارنة بين سعر الصرف حاليا وما كان عليه سعر الصرف في 30 يونيو 2022.

أضاف أن وزارة المالية في اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائما متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس كل عام.

شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية تستحوذ على 81% من أسهم شركة البويات

نجحت شركة الاهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب - إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل بنك الاستثمار المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري ومن الرواد في مجال الاستثمارات المالية وعمليات الإندماجات والاستحواذات بسوق المال المصري - في القيام بدور المستشار المالي الحصري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المساهم الرئيسي بنسبة 44.63% في رأس مال شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" وذلك في صفقة بيع أسهم شركة باكين لأحد أكبر المستثمرين الاستراتيجيين في صناعة البويات وهي شركة الأصباغ الوطنية المحدودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد صفقة شركة باكين هي الصفقة الأولى ضمن برنامج الطروحات المعلن من قبل الحكومة المصرية والذي شمل 32 شركة مملوكة للدولة، وتُعزز هذه الصفقة الخطة الجادة للحكومة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد انتهت فترة عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية المحدودة للاستحواذ على نسبة 100% وبحد أدنى نسبة 75% من أسهم شركة باكين يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 والتي أسفرت عن قبول العرض المقدم من الشركة الإماراتية، من حاملي عدد 19.358.213 سهم بما يمثل نسبة 80.7% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 24 مليون سهم وتم الإنتهاء من تنفيذ عملية الشراء بتاريخ اليوم 10 مايو 2023.

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات عربية

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21021 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4640 نقطة.