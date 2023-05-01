10 معلومات عن مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة

الشرقية- فتحية الديب

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية احتفالية عيد العمال من مقر مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، التى تعد أكبر مصنع لإنتاج السكر فى منطقة الشرق الأوسط ويقدم " اليوم السابع"10 معلومات عن الشركة:

1-تعد شركة الشرقية لصناعة السكر من أحدث مصانع سكر البنجر فى الشرق الأوسط وتقع فى مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

2-يتمثل المحور الاستراتيجي للشركة فى إنتاج السكر الأبيض كمنتج أساسي والعلف الحيوانى كمنتجات ثانوية من البنجر والسكر المكرر من السكر الخام بطاقة انتاجية 274 ألف طن من السكر الأبيض و 105 ألف طن من المولاس و105 ألف طن من العلف الحيوانى و325 ألف طن من السكر المكرر

3-تم إنشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بنجر نحو 70 ألف فدان.

4- تم التعاقد مع اكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر وجاري الإنتاج حاليا من الخط الأول.

5-المصنع يضم أحدث وحدة لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير 2000 طن / 1 ليوم يمكنها ان تعمل لمدة 160 يوم متواصل لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام.

6-يتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية كما أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة وسلامة الغذاء.

7-الشركة تساهم في تطوير وزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة عن طريق التوسع الرأسي في الإنتاجية من خلال استخدام أحدث المعدات في الزراعة والخدمة والحصاد.

7- حققت إنتاجية وصلت إلى 45 طن الفدان من محصول البنجر.

8-تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج.

9- وتبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع أثناء البنجر 12 ألف طن بنجر / اليوم لمدة 140 ي وم سنويا بإجمالي مليون و600 ألف طن من محصول بنجر السكر لتنتج 220 ألف طن سكر أبيض من البنجر.

10-كما ينتج المصنع 96 ألف طن أعلاف حيوانية و 87 ألف طن مولاس وتسعى الشركة لتصدير منتجاتها إلى الخارج.